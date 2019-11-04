الإمارات الأولى عربياً والثالثة عالمياً في سهولة استخراج تراخيص البناء

المصدر: دبي - البيان

أعرب داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، ورئيس لجنة تطوير أعمال تراخيص البناء في إمارة دبي، عن سعادته واعتزازه بحصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى المركز الثالث عالمياً في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء حسب تقرير البنك الدولي في مجال «ممارسة الأعمال» لعام 2020 الذي صدر أخيراً، والذي يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في التنافسية الدولية، وعزى هذا التقدم في محور التراخيص لدعم القيادة على مستوى الدولة والإمارة وذلك إشارة إلى قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل لجنة خاصة معنية بتحسين وتطوير تراخيص البناء «لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي».

دعم

وأضاف أن هذا الإنجاز يدعم مكانة الدولة والإمارة في المحافل الدولية ويدعم ويشجع قطاع البناء والتشييد والاستثمار العقاري ويعتبر مقياساً عالمياً على المستوى الرفيع الذي تتمتع به الدوائر الحكومية في تقديم خدمات ريادية ومبتكرة للمستثمرين والمتعاملين مما يعزز البيئة الاستثمارية والتنافسية للدولة.

ومن ناحية أخرى أكد داوود الهاجري رئيس لجنة «تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي» أن هذا التقدم يعتبر نتاج «استراتيجية تطوير تراخيص البناء بإمارة دبي» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تم العمل بها لتطوير وتوحيد إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي من خلال النافذة الموحدة للترخيص (Dubai BPS). وتقدم داوود بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وجهودهم المستمرة والمقدرة في تحسين واختصار خطوات الترخيص ومشاركتهم في النافذة الإلكترونية الموحدة، كما أشاد الهاجري بدعم المجلس التنفيذي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع الدوائر المشاركة في الترخيص وفرق العمل الداخلية لديهم.

نتائج رائدة

أشار داوود الهاجري إلى أن دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وقد حققت نتائج رائدة ومستدامة في ذات المحور، كما حصلت هذا العام على المركز الثالث متقدمة من المركز الخامس للعام الماضي متفوقة بذلك على أكثر من 190 دولة تشارك في التنافسية على مستوى العالم، وأكد السعي للجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي للحصول على المركز الأول.