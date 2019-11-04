«إسعاف دبي» تبحث التعاون مع وفد سعودي

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تطوير التعاون، وتعزيز العمل والمبادرات المشتركة مع وزارة الصحة السعودية، خلال زيارة وفدها إلى المؤسسة الأسبوع الماضي، يرافقهم ممثلون عن مركز التحكم والعمليات وهيئة المواصفات السعودية، حيث التقوا بالمدير التنفيذي خليفة الدراي، ومجموعة من كبار المسؤولين في المؤسسة.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك، وتبادل المعرفة في المجالات الطبية.

اطلع الوفد السعودي الشقيق، على أفضل الممارسات، وتعرف إلى تجربة المؤسسة، خاصة وإمارة دبي عامة في مراقبة المؤشرات الوطنية والخاصة بالإسعاف الطارئ، والتي تشتمل على سرعة الاستجابة والتكنولوجيا الداعمة لها، والأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، والتي تم تطويرها من قبل المؤسسة، إضافة إلى المعدات وحافلات الكوارث، وورشة المؤسسة الخاصة.

حضر الاجتماع الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ود. عمر السقاف مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية، ومدير إدارة عمليات الإسعاف مشعل جلفار، ورئيس قسم إسعاف المطارات والموانئ ماجد الزرعوني، ورئيس قسم الإرسال الطبي علي موسى.