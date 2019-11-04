مسؤولون: تعبير عن الانتماء للوطن والولاء للقيادة

المصدر: دبي- البيان

أكد مسؤولون ورؤساء دوائر في دبي أن «مبادرة رفع عَلَم الإمارات تقوي عرى التلاحم والترابط بين المواطنين والقيادة الرشيدة، وتعزز الهوية الوطنية وتعمق الانتماء، وأن المبادرة تعبر عن تجديد الولاء لقيادتنا الحكيمة».

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يمثل الاحتفال بيوم العلم مناسبة سنوية للتعبير عن الولاء المطلق لقيادتنا الحكيمة وعن عمق الانتماء للوطن الغالي، من خلال التفاف أهل الإمارات حول راية الوطن التي ترمز لدولتنا الحبيبة وتجعلنا نفتخر بالإنجازات التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد، حيث يرتفع علم الإمارات فوق ربوع الوطن وفي كل أنحاء العالم ليظهر مدى اعتزاز أبناء الإمارات بمسيرتهم التي أصبحت نموذجاً عالمياً لتحقيق التميز في كل المجالات، والوصول إلى الصدارة العالمية بجدارة من خلال العمل والإنجاز الخلاق المستند إلى تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة أساساً راسخاً للتقدم نحو المستقبل بثقة وثبات، عبر تحقيق رؤية القيادة وتنفيذ المبادرات المستقبلية لمئوية الإمارات 2071».

وقال سلطان بن بطي بن مجرن المدير العام- دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن يوم العلم مناسبة سامية توحد كل أطياف شعب دولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية الوحدة، التي أعلاها لأول مرة الآباء المؤسسون في واحد من أيام العز والفخار في تاريخ وطننا الغالي.

في هذه المناسبة، نجدد العهد على أن يبقى علمنا مصدر فخرنا ورمز عزتنا وملهم مسيرتنا، لنبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الإمارات وإسعاد شعبها، ومواصلة إحراز التقدم والنمو، لنضمن لها أعلى المراتب في كل المجالات. هنيئاً لنا بيوم علمنا، وعاشت الإمارات خالدة برمز اتحادها.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي نحن نحتفل بعلم الإمارات اليوم، فإنما نؤكد من جديد، فخرنا واعتزازنا، ببلدنا الإمارات، وبمكتسباتها الوطنية الهائلة في كل المجالات، وننتهز هذه الفرصة الثمينة والغالية على قلوبنا جميعاً لنجدد العهد والوعد إلى قيادتنا الرشيدة على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق رؤية قيادتنا في أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وفق رؤية الإمارات 2021، مؤكداً أننا نفتخر ونعتز بالقيم والمبادئ التي تحرص عليها، دولتنا الرائدة وما تمثله من نموذج حضاري فريد ومتطور، في التسامح والتعايش والاستقرار، ونجاح كبير في التطور الاقتصادي و التنمية المستدامة.