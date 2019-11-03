سعود بن صقر يرفع عَلَم الإمارات على كورنيش القواسم

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم العلم يُشكل مناسبة وطنية غالية ورمزاً للترابط واللحمة المجتمعية التي تنعم بها الإمارات تحت راية واحدة تتوحد تحتها قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أهمية الاحتفاء بالمنجزات والنجاحات التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، لما لذلك من عظيم الأثر في ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في أجيال المستقبل كي تتواصل المسيرة المباركة للدولة.

وقال سموه: "نجتمع في يوم العلم لنجدد عهود الولاء والانتماء للوطن، ونلتف حول رايته التي تمثل رمز عزتنا ووحدتنا، عاقدين العزم على مواصلة بذل الجهد لنرتقي بدولتنا إلى أعلى المراتب ليظل اسم الإمارات عالياً وتبقى رايتها خفاقة في سماء العزة والفخر".

جاء ذلك خلال مشاركة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مراسم "يوم العلم" التي نظمتها لجنة احتفالات اليوم الوطني الـ 48 برأس الخيمة حيث قام سموه برفع علم الدولة في منطقة سارية العلم على كورنيش القواسم.

وبهذه المناسبة الغالية، رفع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

وعبّر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن فخره واعتزازه برفع علم الدولة خلال هذه المناسبة العزيزة على قلب كل إماراتي والتي تتزامن مع الذكرى السنوية لتولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مقاليد الحُكم في البلاد في الثالث من نوفمبر من العام 2004.

وأكد سموه أن الاحتفال بيوم العَلَم يعبر عن فخر أبناء الإمارات بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة بين الأمم والشعوب وبقيادتهم الرشيدة التي تحرص دوماً على توفير كافة سبل السعادة والعيش الكريم لأهل الإمارات ولكل من يقيم فوق ترابها، انطلاقاً من القيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون، لإعلاء اسم الإمارات كأرض للتسامح والإخاء والسلام.

ونوه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بضرورة مواصلة السعي لنشر هذه القيم الإماراتية النبيلة بين كافة دول المنطقة والعالم لتعزيز روابط الأخوة والتعامل الإنساني الراقي مع شعوب الأرض من مختلف الثقافات.

حضر مراسم فعالية "يوم العلم" الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.