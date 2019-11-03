الإعصار مها يتحول إلى الدرجة الثانية ويغير مساره إلى الشمال الشرقي

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ السواحل الشرقية للدولة، وذلك بناء على توقعات الأرصاد الجوية التي تشير إلى غمر المد البحري لبعض المناطق المنخفضة من ساحل الدولة الشرقية نتيجة لتداعيات العاصفة المدارية «مها» وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون مسار الإعصار المداري «مها» في بحر العرب خلال الـ 72 ساعة المقبلة شمال غرب ثم ينحرف يوم غد الثلاثاء إلى شمال شرق، وسيتحول من الدرجة الأولى إلى الثانية بسرعة رياح 120 ـ 140 كم/س تزيد إلى 160 ـ 170 كم/س.

ويؤثر الإعصار المداري على الدولة عبارة باضطراب الموج في بحر عمان مساء اليوم الأحد، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من الاثنين إلى الأربعاء.



من جانبها، ذكرت الأرصاد العمانية أن الإعصار «مها» يقع حاليا شرق وسط بحر العرب على خط عرض 17.7 درجة شمال وخط طول 65.8 شرق وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 65 عقدة، مع استمرار تحركه باتجاه الشمال على الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب ويبعد مركزه عن سواحل السلطنة حوالي 850 كم، مع احتمال تغيّر مسار حركته نحو الشمال الشرقي باتجاه سواحل الهند خلال الـ 48 ساعة القادمة، ولا يوجد احتمال لي تأثيرات مباشرة خلال الأيام الأربعة القادمة.

وذكر أنه من المحتمل تدفق السحب الممطرة على سواحل جنوب الشرقية والوسطى وظفار يوم الثلاثاء ويستمر البحر هائج الموج مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة بالتزامن مع أوقات المد العالي.

طقس اليوم

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس «الاثنين» صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقا، ورطب ليل وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، قد تصل سرعتها إلى 36 كم/س، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان