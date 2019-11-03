طرق دبي تحتفي بيوم العَلَم

المصدر: دبي- البيان

شاركت هيئة الطرق والمواصلات، في احتفالات الدولة بيوم العَلَم، في استجابة سنوية متواصلة للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في عام 2012.

وقام مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، برفع عَلَم الدولة على المبنى الرئيسي للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين بالهيئة. معبراً عن سعادته واعتزازه وفخره بهذا اليوم، الذي يترجم صلابة التلاحم التي يعيشها أبناء وبنات الوطن نحو معاني الانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة وللوطن.

وقال الطاير : سيظل يوم العَلَم شامخاً في حياتنا، فيه نجدد العهد والوعد لقادتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكّام الإمارات بأن نسير على درب الوحدة ونصون اتحاد دولتنا بالغالي والنفيس، ونكون شعباً متلاحماً تحت علمها رمز عزتنا وشموخنا.

وشملت فعاليات الهيئة بهذه المناسبة تزيين عدد من شارعي الشيخ زايد، وجميرا، وقناة دبي المائية، بـ 1000 علم، وإنارة أحد جسور قناة دبي المائية بأضواء تشكل ألوان العَلَم الأربعة، إلى جانب تزيين مبنى الهيئة الرئيس بـ 160 علماً.