اللواء المري يشهد احتفال شرطة دبي بيوم العلم

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، احتفالية رفع العلم أمام مقر القيادة العامة بمناسبة يوم العلم، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والأفراد والعاملين في شرطة دبي، وطلبة من 41 مدرسة في دبي.

وبدأت احتفالية يوم العلم بتقدم القائد العام لشرطة دبي إلى السارية ورفع العلم، تزامنا مع أداء جميع المشاركين من الضباط تحية العلم، ثم عزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت احتفالية رفع العلم مشاركة فرقة الخيالة في شرطة دبي، ومشاركة 3 آلاف طالب ينتمون إلى 41 مدرسة في دبي، بما فيهم طلبة مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، و3 فرق تطوعية من أصحاب الهمم الذين شكلوا بأجسامهم علم دولة الإمارات على مدرج مبنى القيادة العامة، فيما التقط سعادة اللواء عبد الله خليفة المري عقب الاحتفالية الصور التذكارية مع المشاركين.

وأكد اللواء المري أن مناسبة يوم العلم التي تأتي في ذكرى تولي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، تعتبر فرصة لتجديد الولاء لقيادتنا والانتماء لوطننا الغالي، وتعبيراً صادقاً صافياً عن حب الوطن والاستعداد لبذل الروح من أجل أن يبقى العلم خفاقاً بعزة وكبرياء شامخاً كشموخ أبنائه.

وشكر القائد العام لشرطة دبي جميع المشاركين في الفعالية من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطية على جهودهم في تنظيم فعالية يوم العلم، مؤكداً أن يوم العلم يعتبر يوماً استثنائياً من أجل التعبير عن حب الوطن والاعتزاز بالعلم الذي يعتبر رمزاً للعزة والكرامة وقوة الاتحاد.

ودعا اللواء المري، الله عز وجل أن يحفظ دولتنا وعلمنا ورئيسنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونوابهم.