محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحضران أفراح القرقاوي والغفلي

المصدر: وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جانبهما سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.. أفراح القرقاوي والغفلي، حيث أقام معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل حفل استقبال في مركز دبي التجاري العالمي عصر اليوم لمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة السيد سلطان أحمد سيف الغفلي.

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي العروسين زفافهما الميمون وتمنيا لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بالرفاء والبنين، كما بارك سموهما لآل القرقاوي وآل الغفلي أفراحهما، داعيين الله تبارك وتعالى أن يديم على شعبنا نعمة الفرح والسعادة والتسامح.