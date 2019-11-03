مركز الأرصاد: مها تتطور إلى إعصار مداري

المصدر: وام

قال المركز الوطني للارصاد إن العاصفة المدارية "مها" في شرق بحر العرب تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وموقعه عند خط عرض 17.6 شمالاً و خط طول 65.9 شرقاً، وسرعة الرياح حول مركزه تصل 120 - 130 كم/س.‬ ‫

وتوقع أن يصل ‬ ‪ ‬‫الإعصار المداري /مها/ إلى الدرجة الثانية بسرعة رياح حول مركزه تصل 160 – 170 كم/س خلال 24 ساعة القادمة، ثم ينحرف باتجاه شمال شرق يوم الثلاثاء.‬ ‪ ‬

وبالنسبة للتأثير المتوقع على الدولة رجح ‫اضطراب الموج ليل الأحد في بحر عمان، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة ‬‪من الإثنين إلى الأربعاء‬.