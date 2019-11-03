الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شمالي مالي يوم الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ــ في بيان لها ــ أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.