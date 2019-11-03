هيئة الرياضة والأندية بالشرقية تحتفي بيوم العلم

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

ضمن احتفالات الدولة بيوم العلم نظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية بمقره في تمام الحادية عشر من صباح اليوم احتفالية بمجمع زايد الرياضي حضرها عبد العزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة، إلى جانب موظفي المكتب وعددٌ من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للأندية الرياضية بالمنطقة الشرقية وأصحاب رخص الأندية الخاصة، وتم عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأكد عبد العزيز بوهندي بأن مناسبة يوم العلم يتم عبرها تجديد العهد والولاء والعزم لأصحاب السمو الشيوخ واولياء العهود منوهاً إلى أنها تظل من المناسبات الوطنية الراسخة في الأذهان حتى يظل هذا الوطن منارة يستضاء بها وتزداد تقدماً وحضارة لا تعرف الحدود، كما أشار بوهندي إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد واجباً وطنياً يساهم على رفع المسؤولية والعطاء بين أبناء الوطن داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والازدهار على دولتنا الغالية وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات.

وعلى ذات الصعيد احتفلت أندية المنطقة الشرقية بهذه المناسبة بعد أن تم رفع العلم شامخا على سوارِ أندية الفجيرة وكلباء وخورفكان والعروبة ودبا الفجيرة ودبا الحصن ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.