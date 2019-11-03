170 دولة تشارك في اجتماعات المؤتمر الثامن عشر لمنظمة "اليونيدو" في أبوظبي

المصدر: أبوظبي : عبد الحي محمد - صبري صقر

بدأت صباح اليوم في قصر الإمارات اجتماعات المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتي تستضيفها دولة الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 800 وزيراً ومسؤولاً صناعياً كبيراً من 170 دولة يناقشون على مدار خمسة أيام واقع وتحديات التنمية الصناعية في العالم إضافة إلى التوجهات المستقبلية للمنظمة.

وبدأت الجلسة العامة بانتخاب رئيس مكتب اليونيدو والذي فاز به معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة. وأكد معالي الوزير في كلمته على المكانة الصناعية المرموقة لدولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت وفي وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشددا على أن الإمارات حققت نهضةً صناعية تعد نموذجاً فريداً في منطقة الشرق الأوسط مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية.

وتستمر أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة اليونيدو خمسة أيام تناقش على مدار 21 جلسة مبادئ وسياسات المنظمة خلال السنوات المقبلة وواقع وتحديات التنمية الصناعية في العالم. وتعقد اللجنة العامة 6 اجتماعات على مدار أيام المؤتمر الخمسة تناقش فيها تقارير الدول والمؤتمر حول المبادئ والسياسات والتوجهات الحاكمة للمنظمة خلال السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لتطويرها.

كما تضم فعاليات المؤتمر الثامن عشر لمنظمة اليونيدو 9 جلسات عامة و6 جلسات متخصصة تناقش 6 قضايا رئيسية أبرزها الاقتصاد التدويري ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التكنولوجيا النظيفة ودورها في الحفاظ على البيئة والتحول للطاقة النظيفة، تعزيز الابتكار والاتصال ودعم الانتقال للثورة الصناعية الرابعة، إطلاق تقرير التنمية الصناعية 2020، دور الشباب ورواد الأعمال في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل للاقتصادات التنافسية، وتطوير المجمعات الصناعية المستدامة، وتحقيق تنمية صناعية صديقة بالبيئة في المناطق الحضرية.

كما يتم تنظيم أنشطة متخصصة على هامش المؤتمر العام لمنظمة (اليونيدو)، أبرزها جلسة خاصة بعنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار: نظرة على الدول الأفريقية والعربية"، والتي ستسلط الضوء على دور الاستثمار والابتكار في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الحلول التي تمت تجربتها في أفريقيا والمنطقة العربية، وبمشاركة مجموعة من رواد الأعمال وكبار المستثمرين والأكاديميين. وتهدف الجلسة إلى نقل المعرفة للجمهور وتشجيعهم ليصبحوا جزءًا فعالًا في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع التأكيد على الحاجة إلى تبني الابتكار التكنولوجي كوسيلة لتعزيز روح المبادرة والإنتاجية. كما ستشهد الجلسة إطلاق النسخة الثالثة من "المنتدى العالمي لدعم رواد الأعمال 2019" تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار، وضرورة الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة وفي الاقتصاد الرقمي".

كما سيشهد المؤتمر أيضًا فعالية خاصة لإطلاق "استراتيجية تمكين المرأة في القطاع الصناعي 2020-2023 ومستقبل القطاع الصناعي". وتهدف الفعالية لإطلاق وتقديم استراتيجية (اليونيدو) للتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة (2020-2023)، والتي تدعم رؤية المنظمة لتمكين النساء والرجال على حد سواء من قيادة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمشاركة فيها والاستفادة منها، ومناقشة التحديات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية والتقدم التكنولوجي والابتكار في القطاع الصناعي من حيث المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي العالمي، ودور السياسات الصناعية الداعمة لتمكين المرأة في ضمان أن تكون الثورة الصناعية الرابعة شاملة ومستدامة.

وتستمر أعمال اجتماعات المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة اليونيدو 5 أيام حيث تختتم صباح الخميس المقبل بجلسة ختامية يتم فيها إعلان القرارات والتوصيات التي توصلت إليها اجتماعات المؤتمر الثامن عشر لمنظمة اليونيدو.