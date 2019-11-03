«كهرباء دبي» تتسلّم جائزة الرئاسة من الجمعية الدولية لتحلية المياه

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، اختتمت فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2019 المقام تحت شعار «ملتقى طرق الاستدامة» بحفل رسمي استضافته اللجنة المنظمة لجميع المشاركين والرعاة، تعبيراً عن شكرها وامتنانها الكبيرين على جهودهم المبذولة لإنجاح المؤتمر .

وقد شهد الحفل الختامي تكريم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، على دور الهيئة الفعّال واللامحدود لإنجاح المؤتمر، وتسلم جائزة الرئاسة من الجمعية الدولية لتحلية المياه تكريماً لدوره المحوري في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الطاير: «استرشاداً بشعار المؤتمر في دورته لهذا العام «ملتقى طرق الاستدامة»، شكل المؤتمر فرصة لاستكشاف المزيد من الخبرات العالمية في مجالات حيوية».