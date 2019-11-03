ولي عهد رأس الخيمة: عرس وطني للتعبير عن معاني الفخر والعزة

المصدر: رأس الخيمة - وام

هنّأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكــام، وشعب دولة الإمارات، بمناسبة «يوم العلَم» راية المجد والشموخ الذي يصادف 3 نوفمبر مــن كــل عام.

وأكد سموه أن «يوم العلم»، الذي يأتي ابتهاجاً بتاريخ تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الـدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، مــن المناسبات الوطنية التي تعبّر عــن وحدة الصف وتجدد العزم مــن أجل رفعة الإمارات ورُقيّها.

وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة إن «يوم العلَم» يشكّل عرساً وطنياً يعبّر من خلاله أبناء الوطن عن معاني الفخر والعزة والشموخ لهذا الثرى الطيب وللقيادة الرشيدة، مؤكداً أن رفع العلم يأتي تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن، وهو واجب وشعور يحمله قلب كل مواطن ومقيم على أرض الدولة.