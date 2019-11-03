وزراء: يوم العَلَـم يُعلي قيم الـوفاء لمسيرة دولة عظيمة

المصدر: دبي- البيان

أكد وزراء أن «يوم العَلًم» يمثل مناسبة وطنية تعلي قيم الوفاء لمسيرة دولة عظيمة بقيادتها وشعبها، أسس بنيانها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، ومناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً، ولنحافظ على مكتسبات الوطن في جميع الميادين.

وحدة

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن احتفالات الدولة بيوم العَلَم تلخص معاني الوحدة والتضامن الحقيقي بين أبناء الإمارات تحت راية شامخة في تاريخ دولتنا وفرصة لغرس حب الوطن والولاء في نفوس أبنائنا جيل المستقبل ومناسبة مهمة تذكرهم وتذكرنا بيوم توحدت فيه الإمارات.

وأكد معالي العويس أن مبادرة «يوم العلم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غدت حدثاً سنوياً ينتظره الجميع للتعبير عن حبهم وتقديرهم ولرد الجميل للقيادة الرشيدة والوطن الغالي.

ولاء

بدوره قال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: نحتفل في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم الإماراتي، الذي يشكل رمزاً لوحدتنا الوطنية وعظمة شعبنا، ويجسد أعظم مشاعر الولاء الوطني في ظل قيادتنا الحكيمة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لافتاً إلى أن الاحتفال بيوم العمل ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً كونه يصادف تولي صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد الحكم.

حب الوطن

وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن علم دولتنا سيبقى شامخاً وعزيزاً كشعب الإمارات.

وقال معاليه: نحتفل «بيوم العلم» هذا اليوم الذي تشمخ فيه الهمم عزاً وفخراً، ونعده يوماً للوفاء وأسمى معاني التعبير عن الانتماء وحب الوطن المفدى، وتأكيداً واعتزازاً بصفحات من المجد سطرها أبناء الإمارات بإنجازات خلدها التاريخ.

رمز

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أن يوم العلم يجسد قيم الولاء والانتماء لوطننا.

وقال معاليه: نحتفل في الثالث من نوفمبر من كل عام بأهم رمز من رموز اتحاد دولتنا؛ إنه يوم العلم، تتجسد في هذا اليوم قيم الولاء والانتماء لوطننا ويعتبر رمزاً لشموخه ووحدته.

مناسبة وطنية

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها ولاءنا ووحدتنا والتفافنا حول قيادتنا، وتزداد هذه المناسبة رونقاً ورفعة، لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في دولة الإمارات.

مسيرة حافلة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: بفضل غرس ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة باتت دولتنا الحبيبة علماً في مجالات عدة عالمياً، لذا فإن مواصلتنا لـ«رفع العلم» في ذكرى يوم العلم يمثل لنا جميعاً رمزية براقة على النجاح وتأكيداً على مواصلة هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والنجاحات المحلية والعالمية.

تلاحم

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الاحتفال بيوم العلم سنوياً يعبر عن مدى تلاحم القيادة والشعب والتفافهما في وطن التسامح وتحت راية المجد التي ستبقى خفاقة عالية ترفف في السماء. وذكر معاليه أن دولة الإمارات أصبحت محط أنظار واحترام وإعجاب العالم أجمع، فالمنجزت التي تحققت في جميع المجالات جاءت نتيجة لفكر ورؤى قيادة حكيمة وضعت نصب أعينها رفعة الوطن، الذي يحميه جميع أبنائه بالغالي والنفيس.

عطاء

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن مناسبة «يوم العلَم» تُجدد في نفوس أبناء الوطن عزيمة البذل والعطاء، وإرادة الروح الوطنية العالية، حفاظاً على منجزات وطنية وتنموية تتحقق على أرض الواقع بـ«طموح زايد» الذي يعانق الفضاء عِلْمَاً وعَمَلاً وعلَمَاً، ويناطح السحاب عملاً لا يتوقف.

مكتسبات

وبين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: إن يوم العلم هو مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً وفيها تتجلى وحدتنا ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية وفيها أيضاً نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم. وقال معاليه: نقف اليوم صفاً واحداً لرفع رمز وحدتنا ونجدد ولاءنا ونؤكد عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن الذي بات نموذجاً للتقدم والبناء وأرضاً للخير والعطاء.

إنجازات

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة أن يوم العلم يجسد التلاحم بين القيادة والشعب.

وقالت: في كل عام نحتفل بيوم العلم ومعانيه السامية تعبيراً عن الوفاء للوطن والتفاني في سبيله، فراية وطننا الغالي خفاقة فوق هاماتنا وفي صدورنا ورمز قوتنا ووحدتنا، وهي تعبير عما تحقق من إنجازات عظيمة ومسيرة ظافرة.

وفاء

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن إحياء دولة الإمارات يوم العلم في الثالث من نوفمبر كل عام، يشكل مناسبة وطنية تعلي قيم الوفاء لمسيرة بناء الوطن وتلاحم شعب دولة الإمارات وقيادته.

انتماء

وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي أن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوب كل أبناء الإمارات، تتأصل فيها مشاعر الفخر والانتماء والاعتزاز بمنجزات الوطن، ويعد فرصة لنقف معاً ونتأمل راية الوطن، التي جمعت تحتها ظلها الآباء المؤسسين، الذين توحدوا على كلمة الحق والخير والتسامح.

هوية وطنية

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزير دولة للعلوم المتقدمة، إن احتفاء دولة الإمارات بيوم العلم، يجسد القيم السامية للاتحاد والتلاحم الوطني، ويجسد توجيهات القيادة بأهمية ترسيخ هذا الرمز كقيمة في نفوس أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، لما يمثله العلم من هوية وطنية جامعة، نحرص جميعاً على إعلائها وتعزيز مكانتها.

أمل القبيسي: فرصة لتجديد الولاء للقيادة

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن «يوم العلم» يمثل تقديراً لرمز وطني عميق الدلالات والمعاني، ومناسبة لتجديد وتأكيد الولاء للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وقالت معاليها: «إننا جميعاً في يوم العلم نرفع علم الإمارات بكل فخر واعتزاز عالياً ليرفرف شامخاً في سماء وطننا الغالي شاهداً على إرادة ووفاء شعب يعاهد قيادته ووطنه على الولاء والوفاء».. مشيرة معاليها إلى أن قيمة المناسبة تتعاظم لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم وقيادة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ما يمثل فرصة للتعبير عن قيم التلاحم الوطني والترابط بين مكونات المجتمع الإماراتي وفئاته كافة.