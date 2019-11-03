تلبية لدعوة محمد بن راشد.. الإمارات ترفع العلم شامخاً اليوم 11 صباحاً

المصدر: دبي - البيان

تحتفل دولة الإمارات اليوم، بيوم العلم، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس، إلى توحيد رفع عَلَم دولة الإمارات، اليوم الساعة 11 صباحاً. وتشهد إمارات الدولة كافة بهذه المناسبة عدة فعاليات وأنشطة، احتفاءً بعلم الدولة، الذي يمثل رمزاً للوحدة والهُوية الوطنية والانتماء بين كافة أبناء الوطن. وأكدت فعاليات مجتمعية في الدولة أن الاحتفال بيوم العلم موعد سنوي لتعميق الانتماء للوطن، ويجسّد الوحدة الوطنية المتلاحمة بين القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، مشيرين إلى أن الوطن هو أغلى ما يملكه الإنسان، ويجب على الجميع أن يعملوا بروح الفريق الواحد كي يبقى العَلَم عالياً خفاقاً.