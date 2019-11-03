حمدان بن زايد: مناسبة تعكس مشاعر الحب للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الاحتفال بـ «يوم العلم» مناسبة وطنية، تعكس مشاعر الوحدة والحب للوطن، والتقدير لعلم الإمارات، والاحترام لسيادته، والاستعداد للذود عنه بكل غالٍ ونفيس، والحفاظ على المنجز الحضاري والإنساني لدولتنا، لما تُبرزه هذه المناسبة من نماء وازدهار وتقدّم في مختلف مجالات الحياة. وقال سموه: في هذا اليوم، يستذكر الجميع الأيادي البيضاء لمؤسسي الدولة، وعلى رأسهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، وإخوانه حكام الإمارات - وقتئذ - حين تم رفع علم الدولة لأول مرة.

وأضاف سموه: إن الاحتفال بهذا اليوم، يعبر عن حب الوطن وشعور المواطنين بالعرفان لمؤسسي الدولة، بما تجسده تلك الوقفة من معانٍ للتوحد والتلاحم بين أبناء الإمارات تحت علم الدولة، واليوم، نجدد العزم والولاء والانتماء في رسالة حب ووفاء، نبعثها لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وليبقى العلم دوماً عالياً خفاقاً، رمزاً للوحدة والقوة والرفعة للوطن و المواطنين.