مسؤولون: رفع العلم يجدد فينا العزم والعطاء

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن الاحتفال بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كلّ عام، يُمثل مناسبة وطنية، تجمع كافة أبناء الوطن مع قيادتهم الوطنية، اعتزازاً وفخراً وشموخاً بألوان علم دولتنا الغالية، مشيرين إلى أن رفع علم دولة الإمارات، يجدد فينا العزم والعطاء.

ورفع اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، باسمه واسم القيادة العامة لشرطة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونوابهم، بمناسبة احتفال الدولة بيوم العلم.

وقال ‏المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي: «في يوم العلم تغمرنا مشاعر الفخر والعزة، في يوم توحيد رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة المنشآت والبيوت سواء للمواطنين أو المقيمين، ما يعكس صورة وطنية راقية تنم عن قوة الترابط والانتماء لهذا الوطن المعطاء ولحكامه وقادته الأجلّاء». بدوره، قال مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن الاحتفال بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، هو مناسبة وطنية لتعزيز قيم الانتماء للوطن، واحترام علم الدولة، باعتباره رمزاً للعزة والشموخ، معرباً عن اعتزازه وفخره بهذا اليوم، الذي يعكس تلاحم أبناء وبنات الوطن مع القيادة الرشيدة، التي أرست مكونات الدولة العصرية التي تستمد قوتها من وحدة أبنائها.

فخر واعتزاز

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «يطيب لي أن أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة «يوم العَلم»، الذي يجسد قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة».

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الاحتفال بيوم العلم، هو دعوة لتجديد الولاء والانتماء لهذا الوطن ولقادته. وأشار إلى أن هذه المناسبة، تحمل دلالات ذات معانٍ عميقة، تعزز الوعي بقدسية العلم، وتجسد المسؤولية الوطنية، والوحدة، وقيم العطاء. وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن يوم العَلَم، يحمل معاني عميقة ومتجذرة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواطنة الحقة، وبالبذل والعطاء، وبناء الإنسان الذي يبني الأوطان، ويعلي من مكانتها.

تنمية

وذكر أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، أن احتفاء شعب الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم، يؤكد تعاضد هذا الشعب، والتفافه حول رايته وقيادته، ويقدم تعبيراً عن تقديرنا جميعاً لمسيرة التنمية والنجاح الرائدة التي خاضتها الدولة، خلف قيادتها الرشيدة، حتى وصلت إلى ما هي عليه من ازدهار ورخاء اجتماعي.

مكانة مميزة

وأكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن يوم العلم يحظى بمكانة مميزة في قلوب المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، لما يمثله العلم من رمز للعزة والشموخ والفخر والكرامة، وما يجسده من معاني الولاء والانتماء للوطن. وقالت: نحتفل في يوم العلم، بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نجدد من خلالها العهد لقيادتنا الحكيمة، ونرد الجميل لوطننا الغالي.

وذكر جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن «يوم العلم»، هو يوم استثنائي، يحتفل به مجتمع الإمارات وجميع أبنائه برمز هويته الوطنية، ومصدر فخره وعزه، هذا العلم الذي جمع أبناء الوطن على قلب واحد، وشكّل لهم أنبل معاني الولاء والانتماء.

وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي: يشرّفنا أن نحيي مجدّداً مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، وهي «يوم العلَم»، هذه المناسبة التي تغمرنا بمشاعر الفخر والاعتزاز بعلَمنا، بما يحمله من شموخ وعزةٍ وتفاخر، تعبّر عن وحدة الإمارات، التي قدّمت للعالم أنموذجاً يُحتذى به في الاتحاد والنماء والتقدّم والنهضة، استلهاماً من الرؤية الحكيمة والمبادئ السامية التي غرسها الآباء المؤسسون، ونجتمع اليوم تحت راية علَمنا، لنحتفل بما حققته دولتنا من إنجازات شامخة، ومكتسبات حضارية يُشار إليها بالبنان.

قيم التسامح

وأوضح فهد أحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، أن «يوم العَلَم»، يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، كونها تأتي بالتزامن مع الاحتفاء بذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مقاليد الحكم، خلفاً للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى دعائم الاتحاد، استناداً إلى قيم التسامح والعدل والمساواة والتآلف والتعايش واحترام الآخر.

ونوه الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بأن يوم العلم هو مناسبة نجدد فيها ولاءنا وانتماءنا، والعمل على رد الجميل لوطن قدم لنا الكثير من خلال تمسكنا بهويتنا الوطنية، وحفاظنا على منجزات دولتنا الحضارية والإنسانية.