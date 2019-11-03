هزاع بن زايد: رمز عظيم تتجسد فيه أسمى معاني الوحدة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم العَلَم رمز عظيم تتجسد فيه أسمى معاني الوحدة والوفاء.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدات عبر «تويتر»: «في يوم العلم نقف إجلالاً واحتراماً لهذا الرمز العظيم الذي تتجسد فيه أسمى معاني الوحدة والوفاء، وإذ يرتفع العلم عالياً خفاقاً فوق البيوت والمؤسسات، فتجديداً لعهد الولاء للقيادة الحكيمة وللقيم السامية التي تجمع أبناء الإمارات على حب الوطن والعمل الدائم من أجل عزه ورفعته».

وأضاف سموه: «أجمل التبريكات للشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، ولحكام الإمارات وأولياء العهود وتحية عطرة للقوات المسلحة الإماراتية ولشهدائنا الأبطال الذين تبقى تضحياتهم الغالية راسخة في الوجدان، حية في القلوب، شامخة شموخ العلم في عنان السماء».