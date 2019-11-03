تلفزيون دبي يواكب الاحتفالات الرسمية والشعبية

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي، بقنواته المتعددة، تلبيته للدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس في دولة الإمارات ، برفع العلم في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.وأعرب أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عن المعاني السامية للاحتفال بيوم العلم، مؤكداً حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تلبية دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ببدء حملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة، يشارك فيها أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب مشاركة جميع الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية عبر مبانيها، برفع علم دولة الإمارات ، كإشارة إلى توحيد علم دولة الإمارات عبر أراضيها ومبانيها كافة.

وأشار المنصوري إلى مواكبة تلفزيون دبي، بقنواته المتعددة، لهذه المناسبة الوطنية، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشرة والنصف على قناة سما دبي وتلفزيون دبي، من خلال تغطية مباشرة من إمارات الدولة السبع، عبر شبكة المراسلين والإعلاميين، في الوقت الذي يقدم كل من الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم، والإعلامية ديالا علي، والمنتج المنفذ مريم عيسى النعيمي، حلقة خاصة بهذه المناسبة تتضمن العديد من الفقرات والفواصل الوطنية، إلى جانب استضافة عدد من الضيوف والشخصيات للحديث عن المعاني السامية لهذه المناسبة، وكذلك تلقي عدد من المكالمات على الهواء مباشرة.