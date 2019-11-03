نهيان بن زايد: يوم العلم سيبقى سيرة تاريخية عطرة

المصدر: أبوظبي - وام

توجّه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم العلم.

وأوضح سموه أن يوم العلم سيبقى سيرة تاريخية عطرة تتناقلها الأجيال بمفاهيمها وأبعادها الوطنية في وجدانهم، ويمثل قصة وطن موحد بإرادة قوية وعزيمة صلبة تكافح بإرثها ونهجها لمواصلة المثابرة في العمل ونيل المراكز المتقدمة في كافة السياسات والمجالات، لرفعة الإمارات بين بلدان العالم. وقال سموه: «إن الاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية يجسد الكثير من القيم والمعاني السامية، ويعكس مدى الوحدة والولاء والانتماء وتلاحم شعب الإمارات بكيان الوطن الغالي تحت مظلة القيادة الرشيدة».