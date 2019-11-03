قيادات تنفيذية: إنجازات كبرى بهرت العالم

المصدر: متابعة - أسامة أحمد وعائشة الكعبي وأحمد أبو الفتوح

أكدت قيادات تنفيذية في عجمان والفجيرة ورأس الخيمة أن الإمارات استطاعت التغلب على التحديات لتحقيق إنجازات كبرى بهرت العالم، وهو ما يستحق أن يروى عبر الهوية الإعلامية لتحفيز الشعوب.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، إن أبرز قصة مهمة تريد أن ترسلها الإمارات عبر مضمون الهوية الإعلامية الإماراتية هي صرح الاتحاد، ومؤسس هذا الصرح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وما تتضمنه من معاني الحب والعطاء والإيمان بأهمية الوحدة والسير على هذا النهج في بحر الزمان بحكمة واقتدار ربان أرسي دعائم الاتحاد الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في العالم من تطور ونماء وخير وصلت ثماره إلى العديد من بلدان العالم.



وذكر أن قصة نجاح مسيرة الاتحاد تعتبر فريدة تحمل الكثير من المعاني والتحديات التي واجهت الآباء المؤسسين واستمرار القيادة الرشيدة في حمل مشعل الاتحاد لتشييد صرح الدولة، وتعزيز وترسيخ معاني الاتحاد في نفوس أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، وإبراز معاني الحب والولاء للوطن والقيادة الرشيدة التي أُسّست بها الدولة، وسارت عليها حتى تحققت الإنجازات، كما يجب إبراز طموحات القيادة الرشيدة في الدولة التي جعلت الإمارات في طليعة الدول من حيث التنافسية والتطور في المجالات كافة، وحب المركز الأول الذي شحذ همم أبناء الإمارات لبلوغ المجد.



حب وتسامح



ومن جانبه، أكد وليد الهاشمي، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في عجمان، أهمية دعوة القيادة للمبدعين لإنجاز مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذه الهوية تحمل رسالة من شعب الإمارات إلى شعوب العالم، لتعرّفه تاريخ وحاضر الدولة، وما تحقق فيها من إنجازات بفضل من الله، وجهد القيادة الرشيدة ومشاركة الشعب في هذا الإنجاز.



تصميم



ووصف المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، دعوة 49 مبدعاً إماراتياً إلى تصميم الهوية الإعلامية للإمارات لترسيخ صورتها الإيجابية، بالقرار الحكيم لقيادة حكيمة الذي سيعمل على ترسيخ الهوية الإماراتية في مختلف أنحاء العالم، عبر تسليط الضوء على صورة المجتمع الإماراتي المتلاحم، وصورة دولة عظيمة وضعت الإنسان على قائمة أولوياتها، لتتصدر مؤشر السعادة لسنوات متتالية، حققت من خلالها إنجازات لفتت الأنظار من كل أقطار العالم، بإصرارها وعزيمتها المتواصلة لتضمين السعادة والإيجابية ضمن سياساتها وبرامجها.وقال إن رؤى قادة الدولة والتركيز على جوانب الإبداع الفكري والثقافي والفني والأدبي بفضل مقومات الحياة الفريدة فيها تجعل منها منبعاً للسعادة.



دعوة



وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن إطلاق الدعوة إلى تصميم الهوية الإعلامية للإمارات سيسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات والمتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية لاستشراف الآفاق المستقبلية بترسيخ التنوع الاقتصادي، في ظل النتائج التي حققتها الدولة ضمن المؤشرات الاقتصادية، مقارنة بما يشهده الواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي من تحديات، إضافة إلى ما تحمله الهوية الإعلامية الجديدة في إرسال الرسائل القوية والمطمئنة لأصحاب المشاريع والأعمال من مختلف دول العالم بأن اقتصاد الدولة وبيئتها الاستثمارية بيئة آمنة.



وقالت فاطمة المعمري، رئيسة قسم المواهب وريادة الأعمال الثقافية في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة: «لقد بتنا في دولة الإمارات ننتظر بشغف الخطوة التالية، إذ نمضي مسرعي الخطى نحو مستقبلنا المضيء بفضل القيادة الرشيدة، والهوية الإعلامية لدولة الإمارات ترسّخ مكانتنا العالمية، وتخلق نوعاً من الألفة مع العالم».