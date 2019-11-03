نورة السويدي: بصمة جديدة لخلق صورة تجسد ثقافتنا وتراثنا

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الهوية الإعلامية لدولة الإمارات إنما هي بصمة جديدة في سبيل خلق صورة مرئية تجسد ثقافتنا وعراقة تراثنا الأصيل، وتسهم في تجسيد معاني الإرادة والقيم النبيلة التي تنتجها الدولة كخارطة طريق نحو المجد والرفعة.

وقالت إن هذه الخطوة الريادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما هي تجسير مُستدام لنقل تجربتنا إلى القاصي والداني بطريقة ملهمة، وصور مشرقة واصلت المسير لصنع الفارق.

وأضافت مديرة الاتحاد النسائي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تقدم للمرأة الإماراتية كل دعم تسعى دائماً إلى تعزيز الصورة الإيجابية للدولة وشعبها وقصة نهوضها، التي تسابق العصر وتختصر الزمن في الوعي العالمي على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكدت أن دولة الإمارات تقع في قلب الحراك العالمي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وتصميم هوية تسويقية لها يعمق من تأثيرها وقوتها الناعمة في العالم.