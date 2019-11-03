هزاع بن زايد: إشراك الشباب في تقديم الإمارات إلى العالم

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشروعاً وطنياً لابتكار وتصميم شعار يعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، يشرك الشباب في تقديم الإمارات إلى العالم بما يعكس أصالة شعبها.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في تويتر: «مبادرة الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد بالتزامن مع يوم العلم بأن يقوم 49 من مبدعي الإمارات وملهميها بإعداد هوية إعلامية جديدة للدولة، تشرك الشباب في تقديم الإمارات إلى العالم بما يعكس أصالة شعبها وثراء تاريخها وقصة نجاحها وطموحها اللامحدود للمستقبل».