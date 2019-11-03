اعتماد دولي لشبكة مستشفيات «الصحة» في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصولها على الاعتماد الدولي لشبكة مستشفياتها في إمارة رأس الخيمة دفعة واحدة، ولأول مرة في الشرق الأوسط، وجاء هذا الإنجاز مع إعلان اللجنة الدولية المشتركة JCI عن اعتماد مستشفى عبد الله بن عمران للنساء والولادة ومستشفى شعم، بعد قيام فريق من محكمين دوليين بزيارة المستشفيين لمدة 5 أيام للاطلاع على جميع البرامج والخدمات الصحية المقدمة وتقييم الأداء وفق متطلبات المعايير الدولية للجنة الدولية المشتركة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الوزارة المتواصلة لترسيخ الصدارة العالمية لدولة الإمارات في عدد المنشآت الصحية المعتمدة من قبل اللجنة الدولية.

تقرير

وبعد التدقيق والتقييم قامت لجنة الاعتماد العالمية باعتماد تقرير الخبراء المحكمين، باعتبار مستشفى عبد الله بن عمران للنساء والولادة ومستشفى شعم، معتمدين من اللجنة الدولية المشتركة JCI كأول شبكة عالمية لاعتماد المستشفيات في الشرق الأوسط، في سابقة لم تحققها أي من مستشفيات المنطقة. وتطلب هذا الاعتماد التنسيق الدقيق والتفصيلي بين المستشفيات لتحقيق معايير سلامة المرضى وتحسين مستوى الجودة وضمان توحيد السياسات والإجراءات والبروتوكولات الطبية، بالإضافة إلى أنظمة الموارد البشرية وإدارة المرافق والأجهزة الطبية، فضلاً عن البرامج المتعلقة بالتشخيص والعلاج والمراجعة المستمرة للوصول إلى أفضل مستوى للعلاج وتحقيق تجربة متميزة للمرضى.

تعزيز المكانة

وأثنى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، على الأداء المتميز للقيادات والكوادر الطبية والإدارية، وبارك لهم الإنجاز، مؤكداً أن الوزارة لديها الخطط والبرامج لإنجاز الاعتماد الدولي لكل منشآتها من خلال تطبيق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بحصول جميع المستشفيات في الدولة على الاعتماد الدولي قبل 2021. من خلال بناء قدرات وطنية تقود قاطرة الإنجازات لتضع الدولة على الخارطة العالمية على مستوى الرعاية الصحية بمعايير اعتماد دولية، كما يعزز هذا الإنجاز المساعي والجهود لبناء نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية وفق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

ثمرة

وأشار معالي الوزير إلى أن هذا الإنجاز يعتبر ثمرة حرص القيادة الرشيدة على تسخير أفضل الإمكانات والموارد لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومئوية الإمارات 2071 من خلال تطوير المقدرات التنافسية للقطاع الصحي بالدولة إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، وترسيخ المكانة المرموقة للإمارات على خارطة التنافسية العالمية وتبوئها مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية، تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

خدمات مستدامة

من جانبه أشاد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بإنجاز الاعتماد لشبكة مستشفيات رأس الخيمة، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ماضية في تعزيز كفاءة خدماتها في جميع المرافق الصحية التابعة لها وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، من خلال وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات الطبية وأفضل الممارسات في مقدمة أولوياتها لتعزيز سلامة المرضى لأنهم محور عمل مستشفيات الوزارة.

وأشار العلماء إلى أن نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي هي أحد المؤشرات الوطنية، وتشير النتائج إلى وجود تطور إيجابي سريع بخصوص هذا المؤشر، ما يؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في التعامل مع هذا المؤشر لما له من أثر إيجابي على تحسين الخدمات الصحية وجودتها في الدولة، حيث يهدف التوجه الحكومي إلى حصول جميع المنشآت الصحية في دولة الإمارات على الاعتماد الدولي في العام 2021.

إنجاز مستحق

بدوره أوضح الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن هذا الإنجاز المتميز يعزز ثقة المرضى والمجتمع بكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وحرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والتشخيصية وتحسين كفاءة المنشآت الصحية، بعد مطابقتها لمعايير اللجنة الدولية المشتركة JCI التي تشمل كل النواحي الطبية والفنية والإدارية وتسهيل وصول المرضى ومشاركتهم بالعملية العلاجية بشكل فاعل.

ثناء

وقد أثنى فريق المحكمين على المستوى الذي وصلت إليه هذه المستشفيات، واعتبر أن اعتماد المستشفيات ضمن نموذج شبكة الاعتماد يساعد في تسهيل حركة المرضى بين المستشفيات بطريقة سلسلة وإيجابية، ويساعد على التعاون المميز ما بين الأقسام المختلفة، وضمن روح الفريق، وتعزيز نقل الخبرات الإيجابية بين جميع الأقسام المختلفة، ما يساعد في تحقيق أفضل الممارسات الصحية.

إنجازات

لفت محمد سليم العلماء العلماء إلى إنجازات الوزارة في مجال الاعتماد الدولي، حيث حصل 11 مستشفى و34 مركز رعاية صحية أولية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، بالإضافة لأكبر شبكة اعتماد لمراكز الرعاية الأولية في المنطقة بعدد 16 مركزاً في رأس الخيمة، فضلاً عن 6 مراكز أسنان متخصصة حاصلة على الاعتماد الماسي الكندي والفريد بالمنطقة، وتحقيق مركز نقل الدم والأبحاث في الشارقة اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد بنوك الدم.