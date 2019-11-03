نهيان بن مبارك يثمن جهود الشيخة فاطمة لدعم الأسرة والمجتمع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح الجهود المقدرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لصالح المرأة والأسرة والطفل والمجتمع الإماراتي، والتي يصعب حصرها، مؤكداً أن قرارها بإنشاء المجلس الاستشاري للأطفال كان له أبلغ الأثر في تفجير طاقات أبنائنا وبناتنا وتشجيعهم على طرح الآراء والمبادرات والأفكار المتعلقة بحياتهم وطموحاتهم المستقبلية، مرحباً بدراسة وتبني ما يمكن أن يقع في اختصاص وزارة التسامح من هذه المبادرات.

جاء ذلك عقب لقاء معاليه بأعضاء المجلس الاستشاري للأطفال بحضور الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث قدم أعضاء المجلس الاستشاري ست مبادرات إلى وزارة التسامح، ليتم دراستها وتنفيذها خلال هذا العام، وقام كل طفل من الأعضاء باستعراض مبادرته أمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك، الذي رحب بالمبادرات التي قدمها أعضاء المجلس الاستشاري معرباً عن تقديره للأعضاء واستعداد وزارة التسامح للاستفادة منها خلال خططها الحالية.

وقال معاليه إن قرار «أم الإمارات» بإنشاء هذا المجلس كان حكيماً، داعياً كافة المؤسسات لاستقبالهم بصدور رحبة ومناقشة أفكارهم وتنفيذ المناسب منها.

من جانبها أكدت الريم عبدالله الفلاسي أن المجلس الاستشاري للأطفال أصبح منصة يعبر فيها الأطفال عن اهتماماتهم وطرحها للمجتمع وهم بذلك يسيرون وفق رؤية القيادة الرشيدة ويحققون أهداف«أم الإمارات» في الرقي بأطفالنا وتحقيق ما يصبون إليه.