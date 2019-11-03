لجنة الإمارات للرياضة النسائية تنظم فعالية توعوية عن سرطان الثدي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت لجنة الإمارات للرياضة النسائية، بالتعاون مع مستشفى إن إم سي رويال للمرأة، ومصرف أبوظبي الإسلامي حملة توعوية عن مرض سرطان الثدي، والتي تضمنت حلقة نقاشية، بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكيفية علاجه، ألقتها الدكتورة فاطمة هيكل، اختصاصية النساء والتوليد، كما تحدثت عن الخطوات المتبعة للفحص الذاتي، وطرق الوقاية في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن هذه الفعالية تأتي في سلسلة المبادرات التوعوية للمرأة التي تنظمها لجنة الإمارات للرياضة النسائية، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهدف زيادة ثقافتها الصحية، والاطلاع على أهم مسببات أمراض سرطان الثدي وتجنبها.

وتحدثت الدكتورة فاطمة عن الإجراءات الوقائية التي تحول قدر الإمكان دون إصابة المرأة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى زيادة الوعي بهذا المرض، وضرورة الوقاية منه، من خلال الفحص المبكر، واتباع الإرشادات والأدلة الصحية. مع ذكر بعض الأسباب التي قد تكون عاملاً في الإصابة بسرطان الثدي.