خالد بن محمد بن زايد يزور سلطان الظاهري بمنزله في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، سلطان بن راشد الظاهري وذلك في منزله بأبوظبي.

ورحب سلطان الظاهري بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم، التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين سموه وسلطان الظاهري وأفراد أسرته، ولا سيما ما يعنى بالوطن وأبنائه والإنجازات المتتالية التي تتحقق وتترجم طموحات القيادة المتواصلة في تطوير المجالات كافة وتسعى لتحقيق سعادة المواطنين.