عمار النعيمي يوجه بتوطين %100 للوظائف الإدارية والتنفيذية في الخدمات المساندة

المصدر: عجمان - وام

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان خطة إمارة عجمان للتوطين، التي تهدف إلى توطين ما نسبته 100% للوظائف الإدارية والتنفيذية في الخدمات المساندة.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة في إطار الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في الارتقاء بنسب التوطين في كل المجالات وعملاً بملف التوطين، الذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

وقال سموه: إن حكومة عجمان تولي ملف التوطين أهمية قصوى، مؤكداً أن تنسيق الجهود بين كل القطاعات كفيل بتحقيق نقلة نوعية وتطبيق مؤشرات التوطين في الإمارة وتعزيز وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية، التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان2021.

جهود

ووجه سمو ولي عهد عجمان كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان إلى الإسراع في تنفيذ ما جاء في خطة التوطين، وتوحيد الجهود لاستثمار الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري والنهوض بدورها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيح حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأكد سموه ضرورة العمل على توطين الوظائف القيادية والإشرافية ورفع نسبة التوطين للوظائف الإدارية والتنفيذية في الخدمات المساندة بنسبة 100% خلال عام 2020 وتشمل وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والاستقبال والعلاقات العامة والفعاليات والمحاسبة والتحصيل المالي والوظائف التنفيذية في الموارد البشرية.

خطة

ودعا سموه الجهات الحكومية لإعداد خطة لتوطين الوظائف التخصصية خلال السنوات الثلاث المقبلة وتوطين 48 وظيفة في حكومة عجمان حتى نهاية 2019.

وشدد سموه على أن ملف التوطين وتنمية رأس المال البشري والاهتمام بالعنصر المواطن تعتبر من أهم التوجهات الحكومية، التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة في إطار من الشفافية المتكاملة.

تنمية وثمن سموه دور الكوادر المواطنة وقدرتها على النهوض بجميع المسؤوليات وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

واستمع سمو ولي العهد لشرح تفصيلي عن خطط ومبادرات التوطين في إمارة عجمان من راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، الذي استعرض أهم الخطط والتوصيات الداعمة لسياسات التوطين والإجراءات المتبعة في الدائرة لترجمة توجيهات حكومة عجمان.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجهود دائرة الموارد البشرية ودورها في دعم ملف التوطين، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية.