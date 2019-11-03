الإمارات وبلغاريا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: صوفيا - وام

اتفقت دولة الإمارات وبلغاريا على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال ختام زيارة قام بها وفد من دولة الإمارات برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة للعاصمة البلغارية صوفيا.

وبحث الصايغ والوفد المرافق مع المسؤولين البلغار فرص تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين لا سيما في مجال الزراعة والموانئ والطاقة وتحسين طرق النقل وإمكانية الاستثمار السياحي والتبادل الثقافي.

وتخلل الزيارة اجتماعات مع يكاترينا زاخاريفا وزيرة الخارجية البلغارية وفلاديسلاف غورانوف وزير المالية وغلي بأنوف وزير الثقافة وروزسن جيليازكوف وزير النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمواصلات وإميل كارانيكولوف وزير الاقتصاد في بلغاريا.

وقال الصايغ: «تثمن الإمارات العربية المتحدة الشراكة طويلة الأمد التي تربطها ببلغاريا والتقدم الذي آلت إليه العلاقات على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية»، وأضاف «أن حجم وفد الدولة خلال الزيارة دليل على التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي».

وأشار إلى ضرورة إنشاء طرق فاعلة بين الشركات البرية الداخلية والموانئ واللوجستيات لتحسين خطوط النقل.. وعبر عن إعجاب الوفد الإماراتي بالتكنولوجيات الزراعية البلغارية.. ولفت إلى أن الثقافة أيضاً تعد مجالاً يمكن للأمم أن تتعاون من خلاله وتنمي علاقاتها.

من جهتها رحبت يكاترينا زاخاريفا وزيرة الخارجية البلغارية بالوفد الإماراتي، وأكدت مجدداً الاهتمام الذي توليه الحكومة البلغارية لتطوير العلاقات الثنائية.. معربة عن أملها في رؤية مزيد من المنتجات البلغارية في الأسواق الإماراتية.. وقالت: «نتطلع إلى توقيع اتفاقية تعزز التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين».

من جانبه أوضح إميل كارانيكولوف وزير الاقتصاد البلغاري نقاط القوة في الاقتصاد البلغاري، وشدد أن بلغاريا تهدف إلى إقامة شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات.. ورحب بالاستثمارات الإماراتية في مجالات الزراعة والموانئ والطاقة في بلاده.. مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تتطلع إلى عقد أول لجنة اقتصادية مشتركة مع دولة الإمارات.

وضم وفد دولة الإمارات إلى بلغاريا 42 ممثلاً لـ 21 مؤسسة، بما في ذلك خمس وزارات وصندوق أبوظبي للتنمية ومصدر والاتحاد للطيران وأبوظبي للموانئ وسوق أبوظبي العالمي وشركة دبي للصادرات وموانئ دبي العالمية وشركة توازن وشركة بيئة وشركة الظاهرة وشركة إيجل هيلز وشركة هب 71.

ومثّل وزارة الاقتصاد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.. فيما مثّل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الشيخ سالم خالد القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون.. ومثّل وزير المالية سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية.