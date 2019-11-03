شرطة عجمان تناقش دعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماعاً لمناقشة دعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي اعتمدتها دولة الإمارات، بحضور العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من كبار الضباط وصف الضباط ملاك مؤشرات الأجندة الوطنية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

رحّب قائد عام شرطة عجمان بالضباط مُلَّاك المؤشرات، مشيداً بجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان ودعم ريادة وتميز دولة الإمارات من خلال تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.

ثم عرض العميد عبد الله أحمد الحمراني مؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة وآلية ربط القيم المؤسسية بالمؤشرات الوطنية والربط الاستراتيجي لمؤشرات الشراكة، وتم مناقشة مؤشرات الأجندة الوطنية التي اعتمدتها قيادة دولة الإمارات، والتي تدعم تميز دولة الإمارات وريادتها بين دول العالم، وتعزز الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز تلاحمها المجتمعي والأسري لتكون من أفضل دول العالم.

وفي ختام الاجتماع دعا اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي ملاك المؤشرات إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة، وإعداد الخطط وتنفيذ المبادرات التي تدعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم المهنية.