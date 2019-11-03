محاكم دبي تعد برامج لتحقيق الوعي الأسري وخفض نسبة الطلاق

المصدر: دبي - البيان

يعمل فريق مودة ورحمة في محاكم دبي، على العديد من البرامج المختلفة لتحقيق الوعي الأسري في المجتمع، وخفض نسبة الطلاق، تعزيزاً للأمن والأمان الأسري وتقوية للروابط الإنسانية الأسرية.

وأشار محمد أحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى، عمل الفريق على توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، والتي تخص الجانب التوعوي للاعبي المنتخب في المراحل الشبابية، وقد تم التطبيق الفعلي عن طريق التوجه لمعسكر منتخب الإمارات الأولمبي، وتقديم محاضرات توعوية مختلفة تخص بر الوالدين والأسرة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس دبي الرياضي، لتقديم محاضرة توعوية للمراحل السنية في نادي الوصل خلال شهر رمضان وتقديم وجبة سحور للاعبين والإداريين وأولياء الأمور المتواجدين، وبحضور مدير إدارة الأحوال الشخصية وممثلين من مجلس دبي الرياضي.

وأضاف العبيدلي، عمل الفريق على تقديم دورة تخصصية للأخصائيين والمشرفين في مدارس الدولة بتنسيق وإشراف وزارة التربية والتعليم، إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني، كما سيسعى الفريق للتعاون مع الجهات المعنية في ما يخص التوعية في المدارس والجامعات، وذلك لأهمية المدارس في تعزيز التربية وإرسال رسائل محفزة لهم أثناء دراستهم على تقوية الأسرة الإماراتية وتماسكها.

وأضاف: لا ننسى جهود الإعلام في دولة الإمارات، وشاركنا في تقديم برنامج أسري على إذاعة نور دبي، «أسرار البيوت»، والتي تبث حلقات إذاعية مباشرة كل اثنين وأربعاء الساعة 8 مساء، يقدمها أحمد عبدالكريم رئيس شعبة إدارة الجلسات الأسرية بمحاكم دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى برنامج «أسرتنا متماسكة»، الذي ينشر على «يوتيوب» محاكم دبي كل أربعاء.