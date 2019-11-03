«رعاية أحداث شرطة أبوظبي» توعي بسرطان الثدي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي ورشة عمل بعنوان «التوعية بمخاطر سرطان الثدي».

وأكد العقيد الدكتور على سعيد مصبح المنصوري مدير إدارة رعاية الأحداث أهمية الاهتمام وتقديم الدعم اللازم، من خلال تعزيز ثقافة التوعية بخطورة المرض والتحفيز على الكشف المبكر وعلاجه، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تضع ضمن أولوياتها توفير الرعاية والوقاية للموظفات، من خلال نشر التوعية السليمة حول مخاطر هذا المرض.

وقدم قسم التأهيل والإصلاح في الإدارة بالتنسيق مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، ورشة توعوية لكل النزيلات من حاضنات وقاصرات وموظفات الإدارة للتوعية من سرطان الثدي وطرق الوقاية وكيفية اكتشافه المبكر.