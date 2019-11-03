دبي تستضيف مبادرة عالمية لتمكين الفتيات في مجالات الرياضيات

المصدر: دبي - وام

أعلن مجمّع دبي للعلوم، أول مجتمع أعمال شامل مكرّس للعلوم في المنطقة، عن شراكة جديدة مع «كوفسترو»، إحدى كبرى الشركات المنتجة للبوليمرات في العالم والمؤسسة العالمية غير الربحية g4g «جرين لايت فور جيرلز» استضافة أولى فعاليات g4g في الشرق الأوسط التي تهدف إلى تشجيع الفتيات على استكشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

واستقطبت الفعالية أكثر من 120 فتاة من مدارس متعددة في دبي تتراوح أعمارهن بين 12 و15 عاماً، واشتملت أجندة الفعالية على إقامة 7 ورش عمل تجريبية تعنى بجوانب من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مثل الجينوم البشري والروبوتات، مع التركيز على تخصص شركة «كوفيسترو» في كيمياء البوليمرات.

وتأتي استضافة الفعالية منسجمة مع جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة بشكل عام، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تعكس رسالة مجمّع دبي للعلوم الهادفة لدعم نمو المواهب الوطنية وتطوير قطاع العلوم المحلي من خلال تعزيز جاذبيته لدى الشباب، وتشكّل حالياً الخريجات الإناث نسبة 56% من إجمالي خريجي برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات.

وقال مروان عبد العزيز جناحي، المدير التنفيذي لمجمّع دبي للعلوم: «يسهم قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد المعرفة والابتكار، وانطلاقاً من دعمنا لهذه الجهود نتطلع إلى جذب الشباب في سن مبكرة للاهتمام بهذا القطاع، ونفخر بدعم هذه المبادرة التي تحفز الشباب على متابعة مسيرتهم المهنية في مجالات العلوم كافة»، لافتاً إلى أنه «بالنظر إلى الريادة الإقليمية لدولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، فقد كانت دبي الخيار المنطقي لاستضافة الدورة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لهذه الفعالية العالمية.

ومن جانبه، قال محمود كاسيل علي، المدير العام ورئيس فرع «كوفسترو» إم إس جلوبال إيه جي - في دبي: «تلتزم شركة «كوفسترو» بدعم التدريس والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منذ وقت طويل، ويسعدنا استضافة أولى فعاليات «جرين لايت فور جيرلز» في الشرق الأوسط.».

بدورها، قالت ميليسا رانكورت، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة «جرين لايت فور جيرلز»: «في أي موقع تنجح فيه مؤسستنا بإقامة فعاليتها حول العالم، نتلمس مدى اهتمام الفتيات بمجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومن خلال هذه المبادرة نهدف إلى تعزيز اهتمام الفتيات بهذا المجال وتشجيعها على اتخاذ مسارات مهنية في هذا الإطار، لبناء مورد مستقبلي من رائدات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في أنحاء العالم».