«الداخلية» تفوز بجائزة مكافحة المخدرات على المستوى العربي والإقليمي والدولي

المصدر: أبوظبي - وام

فازت وزارة الداخلية للمرة الرابعة بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تقديراً لجهود الإمارات في ضبط شبكات تهريب المخدرات، وتعزيزاً للسمعة الطيبة التي وصلتها الدولة، ومكانتها المتقدمة على مؤشرات التنافسية الدولية.يأتي فوز وزارة الداخلية بهذه الجائزة العربية المرموقة، نتيجة جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية في التعاون المثمر مع أجهزة المكافحة المختلفة على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، الأمر الذي يسهم في ضبط العديد من قضايا المخدرات، وتعزيز جهود مكافحتها على كافة المستويات.

تسلم الجائزة العميد سعيد عبد الله بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، في المؤتمر العربي الثالث والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، من الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، خلال انعقاد المؤتمر في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس.

وكان وفد من دولة الإمارات، قد شارك في أعمال المؤتمر العربي الثالث والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي عقد في تونس.