نصف مليون من «دار البر» لـ«وقف سقيا الأمل»

المصدر: دبي - البيان

قدمت جمعية دار البر تبرعاً بقيمة نصف مليون درهم لمشروع وقفي خيري أطلقته مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، لبناء مجمّع سكني مكوّن من 6 مساكن وقفية، تحت اسم «وقف سقيا الأمل»، ليصب بعد إنجازه في دعم وتمويل مبادرة سباق «سقيا الأمل»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسلّم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية، «الشيك» بقيمة التبرع، لعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، بمقر المؤسسة، بمنطقة القصيص في دبي، يوم الأربعاء الماضي.

وقال المدير التنفيذي لـ«دار البر»: إن الجمعية تواصل المضي على «دروب الخير»، والعمل الإنساني المكثف والمدروس بدقة، وتواصل نهجها الراسخ منذ أكثر من أربعة عقود، في مساعدة المحتاجين ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع، وتوفير احتياجات ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة، والسعي إلى استدامة العمل الخيري والإنساني، وتعزيز الترابط المجتمعي، عبر تحفيز المقتدرين والمحسنين على التبرع ومد يد العون للمحتاجين، داخل الإمارات وخارجها، لتوفير متطلباتهم، وصولاً إلى تحقيق «التكافل المجتمعي» معهم.

بدوره أكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، أن وقف سقيا الأمل الذي أعلنت عنه المؤسسة جاء تجاوباً مع مبادرة «سقيا الأمل»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.