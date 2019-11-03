«الداخلية» تطلع على برنامج التفتيش بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من كبار الضباط، العميد جمال ناصر العوبد مدير إدارة التفتيش بمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، حيث تم خلال اللقاء الإطلاع على سير عمل برنامج التفتيش بشرطة رأس الخيمة، ومناقشة سياسة التفتيش الذاتي والجهود والأساليب المتبعة في تطويرها، والتأكيد على ضرورة القيام بجولات ميدانية تفتيشية، تحقق الارتقاء بالعمل الشرطي وفقاً للأهداف الإستراتيجية المنشودة، ووفق أفضل الممارسات المطبقة والمنفذة على مستوى الوزارة، للوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز.

وأثنى قائد عام شرطة رأس الخيمة، على جهود وزارة الداخلية المبذولة في سبيل تعزيز التفتيش في العمل الشرطي، وتطوير الرقابة على العمل الأمني والوقوف على جميع متطلباتها.