شرطة أبوظبي تعرّف بالنظام الإلكتروني لمكتب حقوق الإنسان

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي ورشة عمل تعريفية عن النظام الالكتروني لمكتب حقوق الإنسان بقطاع شؤون القيادة.

حضر الورشة العميد عبدالوهاب الحوسني المشرف على مكتب شؤون حقوق الانسان وشكر المنسقين من جميع الوحدات التنظيمية المعنية بحقوق الانسان على تعاونهم واهتمامهم في إبراز نتائج القطاعات في مجال حقوق الإنسان.

وقدمت النقيب جميعة اليماحي مدير مكتب شؤون حقوق الإنسان شرحاً وافياً حول آلية تغذية النظام بالمعلومات المطلوبة للسنوات المقبلة بناء على خطة العمل للتقارير الدورية في مجال حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وقامت بالرد على استفسارات الحضور وأثنت على جهودهم وتعاونهم في تحقيق أهداف شرطة أبوظبي ورؤيتها في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ بنود الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.