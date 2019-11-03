«قضاء أبوظبي» تنظر 3 شكاوى ضد خبراء

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها لشهر أكتوبر الماضي، على 3 شكاوى ضد خبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على الطلبات المقدمة لقيد خمسة خبراء في جدول الخبراء المشتغلين.

وعقد الاجتماع الدوري للجنة شؤون الخبراء في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، ويوسف حسن الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، وحارب حمد الكويتي، كبير الخبراء الهندسيين، وعبد الرحمن حسين السهلاوي، كبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين.