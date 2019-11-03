سعود القاسمي يشهد احتفال برنامج الشيخ زايد للإسكان

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، الاحتفال الذي أقامه "برنامج الشيخ زايد للإسكان" بمناسبة الذكرى السنوية لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الحفل أن استراتيجية الإمارة تنبع من النهج القويم الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسون، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار سموه إلى أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى مواصلة تحقيق الإنجازات والنجاحات في مختلف القطاعات، وتضع نصب أعينها ضرورة توفير كافة سبل السعادة والعيش الكريم للمواطن والمقيم والزائر كما هو دأب دولة الإمارات التي باتت بحق "وطن السعادة".

وشهد الاحتفال إلقاء عدد من القصائد الشعرية، إلى جانب تقديم بعض الفرق لعروض الموسيقى التراثية والأهازيج والشالات الشعبية.

حضر الاحتفال، الذي أقيم في استراحة سموه في جبل جيس، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية " راكز " والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة وحميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من الشيوخ والمدراء والمسؤولين.