شرطة دبي تحتفي بـ15 عاماً على إدارة التميز

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات اللقاء المفتوح «ساعة شفافية» مع موظفي الإدارة العامة للتميز والريادة، الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بمرور 15 عاماً على تأسيس الإدارة، وذلك بحضور المقدم بدر علي بوسمرة مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والموظفين.

وتضمنت ساعة شفافية إلقاء الضوء على جهود الإدارة العامة للتميز والريادة في الإسهام بتحسين الأداء المؤسسي في شرطة دبي، وشرحاً حول أهم التحديثات في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومجموعة من الفعاليات والمسابقات الخاصة بالموظفين.

وكرّم العميد الشيخ المعلا خلال فعاليات ساعة شفافية التي تم تنظيمها في حديقة زعبيل، أول دفعة من الموظفين الحاصلين على دورة «مُقيّم مُعتمد» في مجال التميز الوظيفي، إلى جانب تكريم الموظفين المتميزين في شهري «يوليو وأغسطس».