«شتاؤنا آمن» تعزز سلامة مرتادي البر

المصدر: الشارقة - وام

أشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام بمبادرة «شتاؤنا آمن» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة مؤخراً بهدف تعزيز السلامة لمرتادي المناطق البرية، حيث قدم شكره على الجهود الكبيرة التي تقوم بها شرطة الشارقة في سبيل تعزيز السلامة لمرتادي المناطق البرية خاصة بمنطقتي «الفاية والبداير» والمحافظة على البيئة الطبيعية في صحراء الشارقة.

وأبدى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال لقائه بفريق العمل الشرطي بمنطقة الفاية أمس ارتياحه للإجراءات التنظيمية التي وضعتها الجهات المختصة بشرطة الشارقة.. مؤكداً أن المحافظة على سلامة مرتادي المناطق البرية تأتي في مقدمة الأولويات.. متمنياً في الوقت ذاته أن يكون البر متنفساً طبيعياً للشباب لإفراغ طاقاتهم بصورة إيجابية والمحافظة على البيئة الصحراوية لإمارة الشارقة.

وتأتي حملة «شتاؤنا آمن» ضمن جهود شرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان في المناطق البرية بالإمارة، وتعزيز الإيجابية بين مرتاديها من خلال تبصيرهم بأهمية المحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي قد ينجم عنها الكثير من المنغصات.

وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أن كافة الفرق المعنية تضع المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياتها في تنفيذ حملة «شتاؤنا آمن» والتي تشمل مجموعة من التدابير الوقائية والمبادرات التوعوية الهادفة.