«القيادات الشابة بشرطة دبي» يناقش العمل الجنائي

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ورشة عمل استهدفت فئة الشباب في الإدارة العامة، نظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، بحضور المهندسة سلامة محمد الفلاسي رئيسة المجلس، و25 شاباً وشابة من المجلس المصغر للقيادات الشابة، وذلك في مبنى الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي. وتهدف ورشة العمل إلى الخروج بأفضل الأفكار الإبداعية لتطوير العمل الجنائي الأمني في المرحلة المقبلة، وإشراك الشباب في وضع الاستراتيجيات والخطط واستشراف مستقبل العمل الشرطي، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتفعيل دور الشباب في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق مستقبل أفضل للإمارات وشعبها.

وأوضح العميد جمال الجلاف، أن شرطة دبي تؤمن بقدرات الشباب وتمتعهم بالإمكانيات لإحداث تغييرات حقيقية، واستشراف المستقبل ومواجهة تحدياته بأفكار غير مسبوقة، مشيراً إلى أن المجلس المصغر للقيادات الشابة الذي يضم 25 شاباً وشابة، يمثل خطوات مهمة نحو تمكين الشباب، انطلاقاً من حرصها على تفجير طاقاتهم الإبداعية والعلمية الكامنة، وإتاحة المجال لهم للوقوف على التحديات والمعوقات. بدورها، قدمت المهندسة سلامة الفلاسي، شرحاً حول أهداف المجلس المصغر، وتوزيع المهام بين أعضائه.