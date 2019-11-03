مجلس شباب «كهرباء الشارقة» يبحث خطة التطوع لـ25 عاماً

المصدر: الشارقة - البيان

بحث مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه الشارقة محاور الخطة الاستراتيجية للتطوع على مدار 25 عاما ًوإعداد دليل واضح لفرص التطوع والجهات الداعمة لهذه الفرص، وذلك خلال الجلسة الخامسة التي نظمها المجلس، بحضور الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وذلك في خطوة مهمة، تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين فئة الشباب من المشاركة في مسيرة التنمية بفاعلية، وإكسابهم الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم وإعداد كوادر قيادية، ومشاركة الشباب في اتخاذ القرارات وتوفير بيئة عمل تحفيزية لمواصلة الإنجازات التي تشهدها الهيئة في مختلف المجالات.

خطة استراتيجية

وأكد الليم أن الجلسة الخامسة لمجلس شباب الهيئة اختارت موضوع إعداد خطة استراتيجية للتطوع باعتباره أحد الأسس المهمة في المجتمع وضمن رسالة وأهداف مجلس الشباب، التي تنبثق من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باستخلاص التجارب من منظومة القيم، وخاصة قيم التعاون والعطاء، وما يصاحبها من العزيمة والإرادة، إلى جانب الأخذ بجميع المفاهيم الإيجابية التي يبثها ويغرسها سموه في نفوس الشباب، مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعتمد على الشباب، وتنمي قدرته على تحقيق الأهداف والالتزام بمسؤوليته المجتمعية.

وأكد أن الشباب المواطن، أثبت كفاءة وقدرة عالية ونجاحات في شتى مجالات العمل الفنية والإدارية، وأن هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تزخر بطاقات شبابية مواطنة لها خبرتها التي اكتسبتها في وقت قياسي، ولها رؤيتها التطويرية المميزة، التي يمكن أن يعتمد عليها، كما أن لها فكرها المتقدم، الذي يؤهلها للتعامل مع مختلف القضايا الشبابية.

من جانبها أوضحت فاطمة الكاظم رئيس مكتب الصحة والسلامة والبيئة ورئيس مجلس الشباب أن الهدف من عقد الجلسة الخامسة إعداد خطة استراتيجية وخارطة طريق لمشاركة الشباب في العمل التطوعي، وإطلاق مبادرات وإتاحة فرص تدريبية للشباب الموظفين بالهيئة وخارجها وذلك بعد التواصل والتعاون مع مجالس الشباب بالمؤسسات والجهات المختلفة.