أكاديمية سوق أبوظبي تستضيف برنامج تدريب الخريجين الإماراتيين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقّعت مجموعة من الشركات العاملة في قطاع المياه والكهرباء في أبوظبي اتفاقية مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لاستضافة وإدارة المرحلة الأولى من «برنامج تدريب الخريجين» الذي تم إطلاقه حديثاً في حفل توقيع حضره كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وقد وقّع بالنيابة عن الأطراف المعنية، كلٌ من نبيل المصعبي - المدير التنفيذي للموارد البشرية والاتصال لدى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وحمد المزروعي ـ بصفته العضو المنتدب لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي. حيث حضر حفل التوقيع الرؤساء التنفيذيون للشركات المشاركة التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي: شركة أبوظبي للتوزيع، العين للتوزيع، أبوظبي للنقل والتحكم، شركة المرفأ للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، بالإضافة إلى رؤساء من سوق أبوظبي العالمي.

وقد تم توقيع الاتفاقية عن المرحلة الأولى التمهيديّة البالغة 6 أشهر من أصل 18 شهراً كاملاً للبرنامج، والذي أعلن عنه في بدايات الشهر الحالي. وتركز هذه المرحلة على «الاستعداد للعمل في قطاع المرافق»، بما في ذلك نظرة عامة تفاعلية عن القطاع وبناء المهارات المهنية الحديثة في مكان العمل عبر سلسلة من وحدات التدريب العملي، والقيام بالزيارات الميدانيّة للشركات المشاركة، بالإضافة إلى فرصة تدريب دولية في إحدى الشركات العالميّة الرائدة في مجال المياه والكهرباء. وسينخرط الخريجون المتدربون كذلك في أنشطة مجتمعية ذات علاقة بالبرنامج مع التركيز على الوعي البيئي والاستدامة.

وسيتمكن الخريجون، بعد إتمام المرحلة الأولى من التدريب بنجاح، من الانضمام إلى فريق العمل والحصول على وظيفة بدوام كامل في إحدى الشركات التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، حيث سيخضعون للمرحلة الثانية من البرنامج والبالغة 12 شهراً وهم على رأس عملهم .

سعادة

وقال نبيل المصعبي : «نحن سعداء بتعيين الأكاديمية ونأمل أن تؤثر خبرة العمل المبكرة التي تقدمها شركاتنا المشاركة من خلال هذا البرنامج على المتدربين هذا العام بشكلٍ إيجابي، لمساعدتهم في إيجاد مهن ذات مغزى ومنفعة في قطاع المرافق ـ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير المواهب ».

وعلّق حمد المزروعي : «نحن، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، نفتخر بالتعاون مع مجموعة شركات مؤسسة أبوظبي للطاقة في إطار جهودها الوطنية الداعمة لاحتضان 100 شاب وشابة من الخريجين الإماراتيين ».