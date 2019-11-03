ذياب بن محمد: تأهيل الموارد البشرية المواطنة استثمار في المستقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي برنامج «خبراء الإمارات في قطاع النقل» لإعداد 21 كادرا وطنيا من الخبراء والمديرين التقنيين في القطاع .

وأكد سموه خلال إطلاق البرنامج الذي حضره الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعدد من المسؤولين، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ببناء القدرات والكفاءات الوطنية للإسهام في تحقيق رؤية الدولة نحو المستقبل واستراتيجيتها الوطنية الطموحة، وأشار سموه إلى أن تأهيل الموارد البشرية المواطنة وتطوير قدراتهم المعرفية ومهاراتهم العملية في المجالات كافة يعد استثماراً في المستقبل لامتلاك أدواته وبما يعزز دورهم المحوري في مسيرة بناء الوطن وتقدمه الحضاري.

يهدف البرنامج ــ الذي يستمر ستة أشهر ــ إلى تأهيل خبراء النقل المستقبليين المواطنين ليكونوا قادرين على إحداث تأثير في قطاعاتهم الفرعية بما يتماشى مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية.. إضافة إلى إنشاء شبكة وطنية من خبراء النقل المؤهلين للقيام بدور استشاري فاعل بصفة فردية أو جماعية بشأن قضايا القطاع الرئيسية. وتمنى سموه التوفيق والنجاح للمشاركين في البرنامج .. معربا عن تطلعه لأن تشكل مخرجات البرنامج قاعدة وطنية من الكوادر الاستشارية الإماراتية التي تسهم بفاعلة في دفع هذا القطاع الحيوي الهام في الدولة والتأثير في رسم مستقبله.

ويتضمن البرنامج تدريبا يعزز التفكير الاستراتيجي ويزود المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من الإسهام في دفع عجلة التنمية التي يشهدها القطاع وتطوير دوره في رفد القطاع الاقتصادي والازدهار المستقبلي للدولة.

ويشمل البرنامج جلسات تعريفية تتناول ماضي القطاع وحاضره ومستقبله عبر مختلف فروعه ومجالاته.. إضافة إلى التدريب العملي حول مهارات القيادة والسلوك القيادي الذي يركز على قدرة المشاركين على تطوير استراتيجيات بناء فريق العمل وإيجاد التناغم بين أفراده .. كما يتضمن دروسا حول تطوير منهج التفكير اللازم ليكون الفرد خبيرا استراتيجيا ومديرا تقنيا.. إلى جانب الاطلاع على تجارب المؤسسات المتميزة المعنية بالقطاع خارج الدولة للاستفادة من خبراتها.

وينفذ البرنامج بالتعاون مع «أكاديمية ساندهيرست» العسكرية الملكية البريطانية وجامعة «ماكجيل» في كندا وقناة «سكاي نيوز عربية» وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

منهجية

صمم البرنامج بما يتضمنه من محاور نظرية وعملية لتزويد المشاركين بمنهجية شاملة تنمي مهاراتهم وتثري خبراتهم ليكونوا مديرين تقنيين فاعلين يمتلكون إمكانات تطوير مجالاتهم التخصصية والقطاع بشكل عام.