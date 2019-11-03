وفد دائرة الطاقة في أبوظبي يختتم زيارة ناجحة إلى سنغافورة

المصدر: أبوظبي-البيان

استكمل وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي برئاسة المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة زيارة ناجحة إلى سنغافورة شارك أثناءها في فعاليات «أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة»، الذي نظم من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر الجاري. وعقد وفد الدائرة المشارك في الزيارة مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي قطاع الطاقة في سنغافورة، حيث جرى تأكيد عمق العلاقات التي تربط البلدين، وأهمية تعميق التعاون وتبادل الخبرات والمقارنات المعيارية في مختلف مجالات القطاع المرتبطة بتسريع تحول الطاقة عالمياً.

وشهدت الزيارة كذلك عقد لقاء ثنائي جمع المهندس عويضة مرشد المرر، بالدكتور كوه بوه كون، كبير وزراء الدولة للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة، وتعرف عن قرب إلى قطاع الطاقة السنغافوري، واستراتيجيته المستقبلية من هيئة سوق الطاقة هناك، في حين تعرف من ممثلي وزارة البيئة ومجموعة الموارد المائية السنغافورية، إلى خطة هذا البلد لمواجهة تحديات التغير المناخي، والترويج لكفاءة الطاقة في القطاعين الصناعي والسكني، وآليات التعامل مع القطاع المائي، وخريطة الوزارة للتحول الصناعي البيئي.

وفي مبادرة للتعمق في فهم استراتيجية تحوّل الطاقة في سنغافورة، وعملياتها التشغيلية على أرض الواقع، اشتمل جدول أعمال وفد الدائرة على عدد من الزيارات، إلى كل من مركز الأبحاث السنغافوري للتغير المناخي، ومزرعة «تينجه» العائمة للألواح الشمسية، ومحطة «تواس» لتحلية المياه، ومحطة تواس جنوب.