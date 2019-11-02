تخفيض المخالفات المرورية يسهم في ضبط السائقين

المصدر: الشارقة-عصام الدين عوض

ذهب معظم قراء «البيان» إلى أن مبادرة تخفيض المخالفات المرورية تسهم في انضباط السائقين، حيث ذهب 67% من قراء «البيان الإلكتروني» إلى أن المبادرة تسهم في انضباط المخالفين، فيما ذهب 33% إلى أنها مبررة في زيادة المخالفات، فيما ذهب 77% من قراء «البيان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن تخفيض المخالفات المرورية كفيلة لانضباط السائقين، فيما ذهب 23% من القراء إلى أنها تزيد من المخالفات، بينما ذهب 68% من قراء الصحيفة على حساب الصحيفة على «تويتر» إلى أنها تسهم في انضباط المخالفين، فيما ذهب 32% أنها تدفع إلى المزيد من المخالفات.

التزام

وفي السياق أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن تخفيض المخالفات المرورية سوف يسهم بصورة كبيرة في انضباط السائقين، من خلال التزامهم بالقواعد المرورية، وعدم الوقوع في المخالفات مجدداً، كما يسهم في زيادة وعي قائدي المركبات من حيث الحد والتقليل من المخالفات والحوادث والحد من السرعة العالية.

وذلك نظراً للتخفيضات في قيمة المخالفات بنسبة 50%، ما يدفع أصحاب المركبات المنتهية التراخيص أو الذين انتهت رخص القيادة بالنسبة لهم إلى تجديدها-خصوصاً-أولئك الذين تراكمت عليهم المخالفات، وفي حال عدم الدفع سوف تتضاعف تلك المخالفات، ما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً عليهم.

لافتاً إلى أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والقاضي بخفض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور بنسبة 50% مع إلغاء النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات بدأ تنفيذه منذ الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، وسوف يستمر 3 أشهر.

كما يتم إلغاء كل النقاط المرورية المترتبة عليها، إلى جانب إلغاء مدة حجز المركبة الناتجة عن تلك المخالفات ما عدا المخالفات المشددة، الأمر الذي يسهم في حل مشكلة تراكم المخالفات المرورية على كثير من المركبات وعدم تجديدها حتى الآن.

توعية مرورية

من جهته أكد خلفان بن صرم أنه يجب أن تكون هناك توعية مرورية دورية للسائقين ومستخدمي الطرق عن طريق نشر الوعي بين أفراد المجتمع وقائدي المركبات خاصة فئة الشباب، بهدف التوعية بأخطار الحوادث والسرعة الزائدة وعدم تجديد المركبات، وما ينجم عنها في أغلب الأحيان من وفيات مميتة، وكذلك الوجود المكثف للدوريات المرورية في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية يجعل مرتكب المخالفة يفكر مراراً وتكراراً قبل الشروع بها خوفاً من العقوبة، وهي بمثابة توعية مسبقة ورادع نفسي من ارتكاب المخالفة.

لافتاً إلى أن تخفيض المخالفات المرورية، التي تعلن عنها بعض إدارات المرور على مستوى الدولة بنسب كبيرة يجب أن تسهم في تقليل المخالفات، لأنها تعد فرصة جيدة للذين تراكمت عليهم المخالفات أو أولئك الذين تم حجز مركباتهم لمدد طويلة، ولم يتمكنوا من إخراجها نتيجة لتراكم المبالغ المستحقة عليها.

خطوة إيجابية

بدوره قال خالد الزارعي من أم القيوين: إن تخفيض نسبة المخالفات المرورية يشجع الكثير من السائقين المخالفين على تجديد مركباتهم، مبيناً أن خطوة التخفيض تعد خطوة إيجابية يجب أن تقابل برد إيجابي من بعض السائقين باحترامهم لقوانين السير والمرور والتقيد بها تجنباً لتكرار المخالفات.

كما أنه يجب على السائقين عدم التمادي في المخالفات وعدم تجديد المركبات بحجة أنه سوق يحصلون على تخفيضات في قيمة المخالفات.

في الوقت الذي جاءت فيه مبادرة تخفيف وتخفيض المخالفات هدفاً سامياً لتشجيع السائقين على ضرورة إعادة النظر بطرق قيادتهم مركباتهم، والتزامهم بالقوانين والأنظمة المرورية التي وضعت بالأساس من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين، وليس بهدف تحصيل المخالفات كما يشاع.