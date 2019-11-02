طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/ ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحيانا.. و الخليج العربي يكون مضطربا إلى متوسط الموج بعد الظهر.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند الساعة 09:57 والجزر الثاني عند الساعة 23:58 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 52: 12 والمد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الاول عند الساعة 08:20 والجزر الثاني عند الساعة 52:19.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 25 70 35

دبي 32 26 70 35

الشارقة 32 24 75 30

عجمان 33 25 75 25

أم القيوين 32 24 75 30

رأس الخيمة 34 23 75 30

الفجيرة 33 27 70 30

العين 33 24 70 25

ليوا 34 24 80 25

الرويس 32 27 70 40

السلع 33 26 75 25

دلما 33 27 65 35

طنب الكبرى 33 28 80 40

طنب الصغرى 33 28 80 40

أبو موسى 33 28 80 40 .