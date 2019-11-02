عبيد الزعابي: مبادرة رفع العلم رسالة إيجابية تعزز التلاحم الوطني

المصدر: دبي - البيان

أكد د. عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بمناسبة «يوم العلم»، أن مبادرة رفع العلم هي رسالة إيجابية ذات معانٍ بليغة يشارك في توجيهها جميع أبناء الوطن تعزيزاً للحس الوطني وتلاحم الشعب مع قيادته والالتفاف حولها.

وقال الزعابي: بكل مشاعر العزة والكبرياء، نرفع اليوم راية الوطن عالية خفاقة ونجدد الولاء لقيادتنا الحكيمة، ونعبر عن اعتزازنا بانتمائنا لوطننا الغالي، الذي أصبح أنموذجاً للوحدة والتلاحم والنمو والتطور، وقدوة في بناء مستقبل يحمل الخير وينشر الرخاء، ومعْلماً حضارياً للريادة والتميز في كافة المجالات.



وأضاف: نجتمع اليوم جميعاً صغاراً وكباراً، مواطنين ومقيمين تحت راية واحدة، معبرين عن فرحتنا بالذكرى العظيمة، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في وطن الخير والسعادة.

وتابع: نحتفل معاً بهذه المناسبة إعلاءً لقيمة الاتحاد والانتماء للوطن، وتجسيداً لمعاني الانتماء والتلاحم والبيت المتوحد والتي يحملها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. ونرفع رؤوسنا عالياً ووطننا يحتفل بعام التسامح ومئوية زايد وينشر أهازيج الفرحة، وعلمنا يرفرف بعزة وشموخ فوق كل محفل، عربياً وإقليمياً وعالمياً، مجسداً رؤية وطموحات قيادتنا الرشيدة ووفاء شعب الإمارات والقيم النبيلة التي تربى ونشأ عليها مِن تسامح وتعايش وسلام.

وأكد أن الاحتفاء بمناسبة رفع العلم يأتي وقد بلغت الإمارات شأواً عظيماً بين كافة الأمم، وسطرت دولتنا تحت رايته إنجازات خالدة يشهد لها القاصي والداني. نحتفل بعلم الإمارات الذي حلق بالأمس القريب وارتفع إلى آفاق جديدة لم يبلغها من قبل، بعدما رفرف بألوانه الزاهية فوق محطة الفضاء الدولية،